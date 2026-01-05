Карпин об Ибрагимове из «МЮ»: «Слышал, но за игрой не следил. Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные. Мы готовы рассмотреть любого»
Валерий Карпин: слышал про Ибрагимова, но за его игрой не следил.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не следил за игрой 17-летнего воспитанника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.
Ранее сообщалось, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство с британского на российское. Футболист переехал в Великобританию из Буйнакска с семьей в 2019 году, а в апреле 2025-го подписал профессиональный контракт с «МЮ».
«Слышал об Амире Ибрагимове, но за его игрой не следил. Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные и люди, которые занимаются этими возрастами.
Мы готовы рассмотреть любого кандидата, кто может играть за сборную России», – сказал Карпин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
