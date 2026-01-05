«Барселона» сделала предложение об аренде Канселу из «Аль-Хилаля». Каталонцы готовы покрыть небольшую часть зарплаты защитника
«Барселона» сделала предложение по Жоау Канселу.
«Барселона» сделала «Аль-Хилалю» предложение о трансфере Жоау Канселу.
Каталонский клуб готов взять 31-летнего защитника в аренду и покрыть небольшую часть его зарплаты. Переговоры между сторонами продолжаются, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что «Интер» уже договорился с саудовским клубом о переходе игрока, но сам Канселу предпочитает присоединиться именно к «блаугране».
