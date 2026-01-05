Форвард «Зенита» Кассьерра интересен саудовскому «Неому» (Legalbet)

Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Нападающий «Зенита » Матео Кассьерра интересен «Неому ».

По информации Legalbet, колумбийский футболист входит в список приоритетных трансферных целей саудовского клуба. Летом форвардом интересовалась «Аль-Кадисия».

В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 12 матчей и забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь .