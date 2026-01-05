Эндрик о переходе в «Лион» из «Реала»: «Анчелотти сказал: «Иди, играй и развивайся». Когда Бог говорит со мной, он подсказывает путь, и я иду по нему»

Эндрик: сделаю все, чтобы вернуться в сборную Бразилии.

Нападающий «Лиона » Эндрик, арендованный у «Реала », заявил, что надеется вернуться в сборную Бразилии .

«Карло Анчелотти дал мне указания. Он рассказал, что я могу сделать, чтобы стать лучше. Это очень тронуло меня. Он сказал мне: «Иди, играй и развивайся». Я всегда следовал его советам. Поэтому я подумал: «Хорошо, я уйду».

Играть за сборную хотят все. Слава богу, я уже надевал эту футболку и сделаю все, чтобы вернуться.

Что касается моих личных амбиций, то я хочу помочь «Лиону». Я хочу играть и побеждать. Я хочу выиграть с «Лионом» трофеи, вывести их на вершину турнирной таблицы и дойти до финалов. Я все время хочу побеждать.

Когда «Лион» связался со мной, это был очень важный момент для меня, моей жены и семьи. Я хотел уйти, чтобы поиграть. Я подумал: «Лион», ничего себе!»

Когда Бог говорит со мной, он подсказывает мне путь, и я иду по нему. Я знал, что мне нужно больше работать, чтобы играть в «Лионе», – сказал Эндрик .