«Ливерпуль» открыт к продаже Кьезы. «Ювентус» предпочитает арендовать игрока
«Ливерпуль» может продать Федерико Кьезу.
Стала известна позиция «Ливерпуля» по возможному трансферу Федерико Кьезы.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обратился к английскому клубу по поводу возможной аренды полузащитника в зимнее трансферное окно.
По информации Джанлуки Ди Марцио, «красные» готовы отпустить игрока, но только на правах полноценного трансфера. Вариант с арендой, который предпочитают туринцы, «Ливерпулю» на данный момент неинтересен.
Кьеза выступал за «Ювентус» с 2020 по 2024 год. В нынешнем сезоне 28-летний итальянец провел 15 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости