«Ливерпуль» открыт к продаже Кьезы. «Ювентус» предпочитает арендовать игрока

«Ливерпуль» может продать Федерико Кьезу.

Стала известна позиция «Ливерпуля » по возможному трансферу Федерико Кьезы .

Ранее сообщалось , что «Ювентус » обратился к английскому клубу по поводу возможной аренды полузащитника в зимнее трансферное окно.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «красные» готовы отпустить игрока, но только на правах полноценного трансфера. Вариант с арендой, который предпочитают туринцы, «Ливерпулю» на данный момент неинтересен.

Кьеза выступал за «Ювентус» с 2020 по 2024 год. В нынешнем сезоне 28-летний итальянец провел 15 матчей в АПЛ , отметившись двумя голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь .