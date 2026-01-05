Капелло о Ямале: «Он становится лучше с каждым матчем, это нечто! Ламин будет бороться за «Золотой мяч» с Мбаппе в ближайшие годы»
Фабио Капелло: за Ямалем будущее.
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло считает, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы.
– Ламин Ямаль в свои 18 лет уже является звездой команды.
– Это нечто! Он становится лучше с каждым матчем! На самом деле Ламин делает очень сложные вещи. У него прекрасное видение игры, не только когда он с мячом, он еще и делает важные передачи.
За ним будущее. В ближайшие годы он будет бороться с Мбаппе за «Золотой мяч», но посмотрим, кто выиграет Лигу чемпионов, – сказал Капелло.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
