  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию
23

«Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию

Джо Уиллок из «Ньюкасла» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

«Ньюкасл» осудил человека, оскорблявшего Джо Уиллока.

Полузащитник «сорок» вышел на поле на 88-й минуте матча с «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ (2:0) и упустил возможность забить на 92-й. После игры он выложил в сторис инстаграма скриншот сообщений, которые ему прислали с анонимного аккаунта. 

Помимо прочего, пользователь соцсети называли Уиллока «грязной черной проституткой» и писал, что собирается «убить его ужасным, мучительным способом». 

«Я рад, что у тебя нет жены и дочери. Если бы у тебя была дочь, ты бы ее изнасиловал, расчленил и убил», – также написал этот человек. 

«Мы испытываем отвращение из-за расистских оскорблений, которым подвергся Джо Уиллок в Instagram в воскресенье вечером. После нашей победы над «Кристал Пэлас» Джо получил несколько личных сообщений в Instagram, содержащих расистские оскорбления и крайне тревожные угрозы насилия в адрес Джо и его семьи.

К сожалению, Джо уже сталкивался с подобным. Каждый раз мы оперативно оказывали ему поддержку, и это снова стало нашим первоочередным приоритетом. Мы незамедлительно сообщили об этом в полицию и окажем полную поддержку любому расследованию, направленному на установление личности виновного и привлечение его к ответственности, где бы он ни находился.

Это возможно только при наличии реальных действий со стороны Meta*, владельцев Instagram. Мы призываем Meta* предоставить полиции всю необходимую информацию для идентификации нарушителя, и сделать это как можно быстрее.

Удаление контента и применение фильтров сообщений недостаточно. Компании, владеющие социальными сетями, должны делать больше для защиты пользователей и поддержки преследования тех, кто пытается нарушить закон на их платформах.

Мы твердо поддерживаем Джо и всех, кто сталкивается с подобным», – говорится в заявлении «Ньюкасла». 

Полиция Нортумбрии подтвердила, что было начато расследование в связи с этим инцидентом. 

* – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18782 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Ньюкасла»
logoНьюкасл
дискриминация
logoКристал Пэлас
соцсети
logoДжо Уиллок
logoпремьер-лига Англия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
18 минут назад
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
23 минуты назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
25 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
59 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
сегодня, 17:20
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Тен Хаг стал техническим директором «Твенте». Экс-тренер «МЮ» – воспитанник клуба
3 минуты назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
19 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
23 минуты назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
39 минут назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
53 минуты назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
53 минуты назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:17Live
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44