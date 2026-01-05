«Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию

Джо Уиллок из «Ньюкасла» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

«Ньюкасл» осудил человека, оскорблявшего Джо Уиллока .

Полузащитник «сорок» вышел на поле на 88-й минуте матча с «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ (2:0) и упустил возможность забить на 92-й. После игры он выложил в сторис инстаграма скриншот сообщений, которые ему прислали с анонимного аккаунта.

Помимо прочего, пользователь соцсети называли Уиллока «грязной черной проституткой» и писал, что собирается «убить его ужасным, мучительным способом».

«Я рад, что у тебя нет жены и дочери. Если бы у тебя была дочь, ты бы ее изнасиловал, расчленил и убил», – также написал этот человек.

«Мы испытываем отвращение из-за расистских оскорблений, которым подвергся Джо Уиллок в Instagram в воскресенье вечером. После нашей победы над «Кристал Пэлас » Джо получил несколько личных сообщений в Instagram, содержащих расистские оскорбления и крайне тревожные угрозы насилия в адрес Джо и его семьи.

К сожалению, Джо уже сталкивался с подобным. Каждый раз мы оперативно оказывали ему поддержку, и это снова стало нашим первоочередным приоритетом. Мы незамедлительно сообщили об этом в полицию и окажем полную поддержку любому расследованию, направленному на установление личности виновного и привлечение его к ответственности, где бы он ни находился.

Это возможно только при наличии реальных действий со стороны Meta*, владельцев Instagram. Мы призываем Meta* предоставить полиции всю необходимую информацию для идентификации нарушителя, и сделать это как можно быстрее.

Удаление контента и применение фильтров сообщений недостаточно. Компании, владеющие социальными сетями, должны делать больше для защиты пользователей и поддержки преследования тех, кто пытается нарушить закон на их платформах.

Мы твердо поддерживаем Джо и всех, кто сталкивается с подобным», – говорится в заявлении «Ньюкасла ».

Полиция Нортумбрии подтвердила , что было начато расследование в связи с этим инцидентом.

* – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.