«Бавария» отдаст Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона за 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн

«Саутгемптон» арендует Даниэля Переца у «Баварии».

Вратарь «Баварии» Даниэль Перец переходит в «Саутгемптон ».

По данным Sky Sport, клуб из Чемпионшипа арендует Переца до конца сезона за 400 тысяч евро с опцией выкупа за сумму, близкую к 8 млн евро.

Сообщается, что Перец завершит медобследование в новом клубе во вторник.

С июля израильтянин выступал на правах аренды за «Гамбург », но провел в составе клуба лишь два матча – в Кубке Германии. Эта аренда будет досрочно прекращена.