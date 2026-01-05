«Бавария» отдаст Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона за 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн
«Саутгемптон» арендует Даниэля Переца у «Баварии».
Вратарь «Баварии» Даниэль Перец переходит в «Саутгемптон».
По данным Sky Sport, клуб из Чемпионшипа арендует Переца до конца сезона за 400 тысяч евро с опцией выкупа за сумму, близкую к 8 млн евро.
Сообщается, что Перец завершит медобследование в новом клубе во вторник.
С июля израильтянин выступал на правах аренды за «Гамбург», но провел в составе клуба лишь два матча – в Кубке Германии. Эта аренда будет досрочно прекращена.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости