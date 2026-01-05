«Интер» согласовал трансфер Канселу с «Аль-Хилалем» – в сделку включат Ачерби или де Врея. Португалец хочет перейти в «Барсу» и взял время на размышления
«Интер» близок к трансферу Жоау Канселу.
«Интер» приближается к подписанию Жоау Канселу.
Миланский клуб достиг устной договоренности о переходе португальского защитника. В сделку будет включен один из игроков «нерадзурри» – Франческо Ачерби или Стефан де Врей, сообщает Sky Sport.
Сам игрок взял один или два дня на размышления. Приоритетным вариантом для него является переход в «Барселону», однако в данный момент неясно, будут ли каталонцы предпринимать шаги для подписания Канселу.
С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
