«Барса» включила Араухо в заявку на Суперкубок Испании, но его участие в матчах под вопросом. Защитник не играл с ноября из-за психологических проблем

Араухо попал в заявку «Барсы» на Суперкубок Испании.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо включен в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании .

Уругваец пропустил больше месяца из-за психологических проблем – последний раз он выходил на поле 25 ноября в матче с «Челси» (0:3), где получил красную карточку.

Как сообщает Marca, Араухо полетит с командой в Саудовскую Аравию, но его участие в матчах Суперкубка по-прежнему под вопросом. Первый матч турнира «Барселона » проведет 7 января – в полуфинале каталонцы сыграют с «Атлетиком».