«Селтик» уволил Нанси спустя месяц после назначения. Клуб проиграл 6 из 8 матчей при тренере

«Селтик» уволил главного тренера.

«Селтик » объявил о расторжении контракта с Вильфридом Нанси.

Французский специалист занимал пост главного тренера с 4 декабря. Под его руководством команда из Глазго провела 8 матчей, в которых одержала 2 победы и потерпела 6 поражений.

«Селтик», 3 января уступивший «Рейнджерс» (1:3), занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков после 20 туров, и отстает от лидирующих «Хартс» на 6 баллов.