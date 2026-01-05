«Селтик» уволил Нанси спустя месяц после назначения. Клуб проиграл 6 из 8 матчей при тренере
«Селтик» уволил главного тренера.
«Селтик» объявил о расторжении контракта с Вильфридом Нанси.
Французский специалист занимал пост главного тренера с 4 декабря. Под его руководством команда из Глазго провела 8 матчей, в которых одержала 2 победы и потерпела 6 поражений.
«Селтик», 3 января уступивший «Рейнджерс» (1:3), занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 38 очков после 20 туров, и отстает от лидирующих «Хартс» на 6 баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Селтика»
