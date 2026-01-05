Гонсалес из «Эспаньола» признан лучшим тренером декабря в Ла Лиге. Он опередил Флика и Хиральдеса
Маноло Гонсалес – лучший тренер декабря в Ла Лиге.
Маноло Гонсалес признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
Возглавляющий «Эспаньол» специалист получил награду по итогам декабря, опередив Клаудио Хиральдеса («Сельта») и Ханс-Дитера Флика («Барселона»).
В прошлом месяце «Эспаньол» провел 3 матча в рамках Ла Лиги и одержал 3 победы с общим счетом 4:1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
