Ливай «Панатинаикосу» не интересен. Сообщалось, что форварда «Спартака» предложили клубу

«Панатинаикос» не заинтересован в трансфере Ливая Гарсии.
Ранее появилась информация, что греческому клубу были предложены услуги Ливая.
В нынешнем сезоне Ливай провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Подробная статистика форварда сборной Тринидада и Тобаго доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
