Ливай «Панатинаикосу» не интересен. Сообщалось, что форварда «Спартака» предложили клубу

«Панатинаикос» не заинтересован в трансфере Ливая Гарсии.

В «Панатинаикосе » заявили, что не заинтересованы в нападающем «Спартака » Ливае Гарсии .

Ранее появилась информация, что греческому клубу были предложены услуги Ливая.

В нынешнем сезоне Ливай провел за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Подробная статистика форварда сборной Тринидада и Тобаго доступна здесь .