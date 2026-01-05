Наумов о Fan ID: «Это ошибка, не вижу никакого смысла. Матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет. Цирк! В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят»

Николай Наумов: введение Fan ID – ошибка, оно не повысило безопасность.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о системе Fan ID.

«Подкосило, что ввели этот Fan ID. Это была ошибка. Мое мнение не очень вписывается во мнение руководителей, но этого не стоило делать. Я не вижу в этом никакого смысла. Причем матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет, поэтому там есть паспорт болельщика. Это цирк!

В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят, не на все футбольные матчи столько приходят. Значит, на хоккее не надо, а на футболе – надо.

Очень сомневаюсь, что это как-то улучшило безопасность. И раньше не составляло труда найти человека, который нахулиганил. На всех стадионах куча операторских с мониторами, где каждое место можно отследить.

Придет время, и Fan ID уберут. Это все морально действует на фанатов. Все потеряли болельщиков из-за этого, а эти люди создают антураж матчей. А когда из футбола вырывают частицу, то сразу он становится не таким интересным. Фанаты создают атмосферу, что мурашки идут по коже. Сейчас на стадионах тишина, а она не радует», – сказал Наумов.