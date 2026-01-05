«Ювентус» обратился к «Ливерпулю» по поводу аренды Кьезы. Решение за клубом и игроком
«Ювентус» начал работу над возвращением Федерико Кьезы.
«Ювентус» обратился к «Ливерпулю» по поводу возможной аренды полузащитника Федерико Кьезы в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что туринцы хотят подписать вингера и высоко ценят Кьезу. Успех потенциальной сделки будет зависеть от решения «Ливерпуля» и футболиста, на данный момент переговоры находятся на ранней стадии.
Кьеза выступал за «Ювентус» с 2020 по 2024 год. В нынешнем сезоне 28-летний итальянец провел 15 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
