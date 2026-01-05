Заварзин о назначении Карседо: «Спартак» нашел очередные грабли. Что он выигрывал, чемпионат Кипра? Ну, можно и в первенстве района победить»

Заварзин о назначении Карседо: «Спартак» нашел очередные грабли, просто нет слов.

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Заварзин раскритиковал назначение Хуана Карседо тренером красно‑белых.

Ранее испанец покинул кипрский «Пафос». Специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери .

«Спартак» нашел очередные грабли. На 1000% скептически отношусь к этому назначению. Поручили бы лучше руководить командой до конца сезона Романову , а там уже основательно подбирали нового тренера.

К чему эти шарахания? У них же уже порядка двадцати с лишним тренеров было за двадцать лет, и за двадцать с лишним лет они только один раз чемпионами стали.

Чем мотивируется это назначение? Тем, что когда‑то он был в штабе Эмери вторым или пятым? Выигрывал чемпионат со своей последней командой? Ну, можно и первенство района выиграть. Что здесь такого? Просто нет слов!» – сказал Заварзин.