О’Хара о тренере для «МЮ»: «Зидан не говорит по-английски, у Марески были те же проблемы в «Челси», забудьте о нем. Они хотят кого-то, кто не сомневается в трансферах, а просто тренирует»
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара порассуждал о том, какой тренер мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Сегодня манчестерский клуб объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера.
«Забудьте о Мареске, потому что у него были те же проблемы в «Челси».
Зидан не говорит по-английски, и, кажется, он всегда говорил, что не пойдет в клуб, если не говорит на соответствующем языке.
Майкл Кэррик – готов ли он к этой работе?
Киран Маккенна из «Ипсвича» долгое время работал в «Манчестер Юнайтед», и там его очень любили. Он хороший тренер. И если мы рассматриваем Лиэма Росеньора в «Челси», меня не удивит, если «Манчестер Юнайтед» возьмет Маккенну.
Они хотят, чтобы кто-то пришел и стал главным тренером, отвечал за то, что они хотят делать, не ставил под сомнение трансферы, просто приходил и тренировал команду. Если они ищут именно такую модель, не удивляйтесь, если это будет Маккенна», – сказал О’Хара.