О’Хара о тренере для «МЮ»: «Зидан не говорит по-английски, у Марески были те же проблемы в «Челси», забудьте о нем. Они хотят кого-то, кто не сомневается в трансферах, а просто тренирует»

О’Хара о тренере для «МЮ»: меня не удивит, если клуба возьмет Маккенну.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О ’Хара порассуждал о том, какой тренер мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манчестерский клуб объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера.

«Забудьте о Мареске , потому что у него были те же проблемы в «Челси».

Зидан не говорит по-английски, и, кажется, он всегда говорил, что не пойдет в клуб, если не говорит на соответствующем языке.

Майкл Кэррик – готов ли он к этой работе?

Киран Маккенна из «Ипсвича » долгое время работал в «Манчестер Юнайтед », и там его очень любили. Он хороший тренер. И если мы рассматриваем Лиэма Росеньора в «Челси », меня не удивит, если «Манчестер Юнайтед» возьмет Маккенну.

Они хотят, чтобы кто-то пришел и стал главным тренером, отвечал за то, что они хотят делать, не ставил под сомнение трансферы, просто приходил и тренировал команду. Если они ищут именно такую ​​модель, не удивляйтесь, если это будет Маккенна», – сказал О’Хара.