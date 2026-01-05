  • Спортс
  • Капелло сравнил дело Негрейры и Кальчополи: «Они пытались остановить «Реал», но мы победили вопреки всему! В Италии приняли меры, а здесь ничего не произошло. Мы ведь говорим не о шалости»
112

Капелло о деле Негрейры: в Италии были приняты меры, а здесь ничего не произошло.

Фабио Капелло высказался по поводу скандалов с участием арбитров в Испании и Италии: дел Негрейры и Кальчополи.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В рамках дела Кальчополи в 2006 году итальянские клубы были обвинены в сговоре с арбитрами. Перед стартом сезона-2006/07 «Ювентус» отправили в Серию B, а с «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» сняли очки.

– Они пытались нас [«Реал»] остановить, но не смогли. Если вы думаете, что победа – это всегда достижение, то после этого все еще более значимо. Мы победили вопреки всему! Помню, как люди говорили: «Вот как побеждает мадридский «Реал»...» Ну нет, это было нечто большее.

Относительно дела Негрейры ничего не произошло. Это вопрос к вам, испанцы, а не ко мне. Потому что в Италии мы приняли меры. Я выиграл два титула с «Ювентусом», у меня есть обе медали дома, но команду отправили во второй дивизион.

– Это не лучшим образом отражается на испанском спортивном правосудии…

– Похоже, нет. Если произошло что-то настолько серьезное, а реакция такая: «Да ладно, это была просто шалость…» А мы ведь говорим не о шалости? – отметил экс-тренер «Милана», «Реала» и «Ювентуса» Капелло.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
