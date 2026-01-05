ЦСКА может подписать Адриэлсона на замену Дивееву. Армейцы ведут переговоры по защитнику «Аль-Васля» («Чемпионат»)
ЦСКА вернулся к кандидатуре защитника Адриэлсона.
ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Аль-Васля» Адриэлсона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
На данный момент бразилец ближе остальных кандидатов на замену Игорю Дивееву. Армейцы уже давно ведут переговоры по трансферу защитника, который ранее выступал за «Лион», «Ботафого» и другие клубы.
Игрок необходим клубу после обмена Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, который официально произойдет в ближайшие дни. Однако в ЦСКА еще не приняли итоговое решение по бразильцу.
В этом сезоне 27-летний Адриэлсон провел 10 матчей в чемпионате ОАЭ и забил 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
