  • Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»
Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»

Наумов о захвате президента Венесуэлы: это варварство, но США дозволено все.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не думает, что ФИФА перенесет матчи чемпионата мира из Америки из‑за ситуации в Венесуэле.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике, Канаде. 

Ранее США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

– Как считаете, после произошедшего ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из США в другую страну?

– То, что произошло, просто ужасно. Это нужно осуждать. Выкрасть президента страны – это варварство. Ужас!

Но мы видим, что США дозволено все. Так что, мне кажется, ничего не изменится, и матчи чемпионата мира, как и запланировано, пройдут в США, переноса соревнований в другое место не будет. ФИФА не пойдет на это, – сказал Наумов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Политика
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная США по футболу
logoНиколай Наумов
logoЧМ-2026
logoФИФА
logoпремьер-лига Россия
logoДональд Трамп
logoМатч ТВ
logoНиколас Мадуро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
