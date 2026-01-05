Наумов о захвате Мадуро: «Это варварство, его нужно осуждать. Но США дозволено все – ФИФА не перенесет ЧМ в другое место»
Наумов о захвате президента Венесуэлы: это варварство, но США дозволено все.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не думает, что ФИФА перенесет матчи чемпионата мира из Америки из‑за ситуации в Венесуэле.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике, Канаде.
Ранее США провели военную операцию, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
– Как считаете, после произошедшего ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из США в другую страну?
– То, что произошло, просто ужасно. Это нужно осуждать. Выкрасть президента страны – это варварство. Ужас!
Но мы видим, что США дозволено все. Так что, мне кажется, ничего не изменится, и матчи чемпионата мира, как и запланировано, пройдут в США, переноса соревнований в другое место не будет. ФИФА не пойдет на это, – сказал Наумов.
