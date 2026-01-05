«Ман Сити» активизировал интерес к Гехи из-за травм Гвардиола и Диаша. Защитника «Кристал Пэлас» могут подписать зимой

Марк Гехи может перейти в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно рассматривает возможность подписания 25-летнего центрального защитника «Кристал Пэлас » Марка Гехи .

«Горожане» активизировали интерес к футболиста на фоне ситуации с защитниками Йошко Гвардиолом и Рубеном Диашем , которые получили повреждения в матче с «Челси» (1:1). Также из-за травмы в составе отсутствует защитник Джон Стоунз.

«Манчестер Сити» дождется полной информации о травмах Гвардиола и Диаша, прежде чем принимать окончательное решение по поводу возможного трансфера Гехи.

Действующий контракт защитника и «Пэласа» рассчитан до завершения этого сезона. «Бавария », «Реал», «Барселона», «Интер» и «Атлетико» проявляли интерес к подписанию игрока на правах свободного агента.

В текущем чемпионате Гехи провел 19 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 3 передачи.