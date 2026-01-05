  • Спортс
  • Ловчев о Карседо: «Очередной Старик Хоттабыч. «Спартак» – великий клуб в России и обязан брать приличного тренера. Не вижу, чтобы нас, футбольных людей, спрашивали при принятии решения»
112

Евгений Ловчев: не знаю, кто такой Карседо, обсуждать нечего.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«На самом деле у меня нет какого‑то конкретного мнения о Карседо. По одной простой причине: я не знаю этого человека.

Да, я читаю, как и все, его послужной список: помогал Эмери, в том числе в «Спартаке», стал чемпионом Кипра с «Пафосом». Но ведь кипрский чемпионат — это слабый показатель.

Тот же Шпилевский его выигрывал, но с «Пари НН» пока совершенно ничего не показывает. Если бы мне назвали, условно, Гвардиолу или Клоппа, я бы понимал, о ком идет речь. А здесь я не знаю, кто это такой, и обсуждать здесь абсолютно нечего. Приехал очередной Старик Хоттабыч.

Я вам больше скажу. Вот есть «Реал» и «Барселона», есть «Бавария». Понятно, что это великие клубы. Точно так же понятно, что «Спартак» – великий клуб в России, такой же великий, как ЦСКА или «Зенит». И такой клуб обязан брать себе приличного специалиста, выигрывавшего, добивавшегося. Пускай это был бы Моуринью, который уже давно ничего не выигрывал, но хотя бы имеет громкое имя. А здесь…

Кто эти люди, определяющие, что «Спартак» должен тренировать именно этот человек? Мне когда‑то Никита Павлович Симонян рассказывал, что Леонид Федун, руководя «Спартаком», ни разу не позвал его поговорить о футбольных делах.

Сейчас есть Олег Иванович Романцев, который многое сделал для «Спартака», да и как тренер что‑то из себя представляет.

Но я не вижу, чтобы его позвали, чтобы он входил в какой‑то консультативный совет. Или вообще кого‑то из нас, футбольных людей, спрашивали при принятии решения. Пришли люди, у которых один принцип: «Я плачу, значит, я заказываю музыку», – сказал Евгений Ловчев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
