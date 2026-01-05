Боснич о тренере для «МЮ»: «Я бы выбрал Саутгейта. Гарет умеет строить личные отношения, он привел Англию к финалу Евро и полуфиналу ЧМ»

Боснич о тренере «МЮ»: я бы выбрал Саутгейта, он умеет строить личные отношения.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич хотел бы видеть Гарета Саутгейта на посту главного тренера клуба.

Английский клуб ранее объявил об увольнении Рубена Аморима , возглавлявшего команду с 2024 года.

«Я предвзят, потому что дружу с ним, но я бы выбрал Гарета Саутгейта . Мы знаем, что его кандидатуру рассматривали еще до Рубена Аморима.

Он возглавил Англию, когда она была на самых низких позициях в своей истории, и привел к двум крупным достижениям: финалу чемпионата Европы и полуфиналу чемпионата мира.

Он отлично умеет выстраивать личные отношения, и я действительно думаю, что на данный момент он выделяется [как кандидат]», – сказал Боснич.

