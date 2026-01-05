  • Спортс
  • Боснич о тренере для «МЮ»: «Я бы выбрал Саутгейта. Гарет умеет строить личные отношения, он привел Англию к финалу Евро и полуфиналу ЧМ»
Боснич о тренере для «МЮ»: «Я бы выбрал Саутгейта. Гарет умеет строить личные отношения, он привел Англию к финалу Евро и полуфиналу ЧМ»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич хотел бы видеть Гарета Саутгейта на посту главного тренера клуба.

Английский клуб ранее объявил об увольнении Рубена Аморима, возглавлявшего команду с 2024 года.

«Я предвзят, потому что дружу с ним, но я бы выбрал Гарета Саутгейта. Мы знаем, что его кандидатуру рассматривали еще до Рубена Аморима.

Он возглавил Англию, когда она была на самых низких позициях в своей истории, и привел к двум крупным достижениям: финалу чемпионата Европы и полуфиналу чемпионата мира.

Он отлично умеет выстраивать личные отношения, и я действительно думаю, что на данный момент он выделяется [как кандидат]», – сказал Боснич.

«Манчестер Юнайтед» хотел бы назначить Гласнера вместо Аморима. Мареска, Нагельсманн и Маккенна – среди других вариантов

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
