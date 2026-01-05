Капелло назвал Роналдо лучшим игроком, с которым работал: «Тренировки не были проблемой – он не любил худеть, не было мотивации. В «Реале» весил 94 кг, я выгнал его»

Фабио Капелло рассказал о проблемах Роналдо с лишним весом.

Бывший главный тренер «Реала » Фабио Капелло рассказал о проблемах Роналдо с лишним весом.

Экс-нападающий сборной Бразилии выступал за мадридский клуб с 2002 по 2007 год.

– Лучший футболист, которого вы когда-либо тренировали?

– Роналдо, бразилец. После него – Марко ван Бастен , он рядом.

У Роналдо не было травм, но и мотивации тоже не было. Он не любил худеть. Он любил жить. И я выгнал его из «Реала». Но если спросить меня, кто был лучшим, ответ прост – Роналдо.

– Многие великие бразильские футболисты не хотели тренироваться. Например, Роналдиньо.

– Его (Роналдо – Спортс’‘) проблема заключалась не в тренировках, а в потере веса.

В «Реале» он весил 94 килограмма. И я спросил его: «Когда ты выиграл чемпионат мира в 2002 году в Японии, сколько ты весил?» «84», — ответил он.

Я сказал: «Ронни, сейчас ты не можешь быть на 10 килограммов тяжелее», – сказал Фабио Капелло .