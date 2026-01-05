Киммих не сыграет против «Вольфсбурга» из-за проблем с голеностопом. Хавбек не возобновил тренировки с «Баварией»
Йозуа Киммих не сможет сыграть с «Вольфсбургом» из-за повреждения.
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему испытывает проблемы с голеностопом.
Немец еще не возобновил тренировки с командой. Он не сможет принять участие в игре против «Вольфсбурга», сообщает журналист Sky Sport Торбен Хоффманн.
Мюнхенцы примут «Вольфсбург» 11 январе в своем первом матче после перерыва в Бундеслиге.
Со статистикой 30-летнего Киммиха можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
