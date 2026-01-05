Карседо прилетит в Москву на следующей неделе – к выходу игроков «Спартака» из отпуска (Metaratings)

Новый тренер «Спартак» пока не прибыл в Россию.

Хуан Карлос Карседо прилетит в Москву на следующей неделе, сообщает Metaratings.

Сегодня «Спартак » объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.

Ожидается, что главный тренер прибудет в клуб к моменту выхода из отпуска футболистов красно-белых.

Напомним, испанец уже работал в российской команде в качестве помощника Унаи Эмери в 2012 году.

Карседо вернулся в «Спартак» – теперь не помощник Эмери, а главный тренер