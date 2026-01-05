Карседо прилетит в Москву на следующей неделе – к выходу игроков «Спартака» из отпуска (Metaratings)
Новый тренер «Спартак» пока не прибыл в Россию.
Хуан Карлос Карседо прилетит в Москву на следующей неделе, сообщает Metaratings.
Сегодня «Спартак» объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.
Ожидается, что главный тренер прибудет в клуб к моменту выхода из отпуска футболистов красно-белых.
Напомним, испанец уже работал в российской команде в качестве помощника Унаи Эмери в 2012 году.
Карседо вернулся в «Спартак» – теперь не помощник Эмери, а главный тренер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
