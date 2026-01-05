Кановилл о Росеньоре: «Как первый темнокожий футболист «Челси», я солгал бы, если бы сказал, что меня это не трогает. Из-за цвета кожи я столкнулся с тем, с чем не должен сталкиваться ни один игрок»

Пол Кановилл высказался о важности появления Лиэма Росеньора во главе «Челси».

Бывший футболист «Челси» Пол Кановилл высказался о возможном назначении Лиэма Росеньора на пост главного тренера лондонского клуба.

«Лиэм Росеньор – высококлассный тренер, который знает игру досконально. Это самое главное. Хочу пожелать ему и его штабу всего наилучшего. Нужно, чтобы они добились успеха.

Как первый темнокожий футболист «Челси», я бы солгал, если бы сказал, что меня это не трогает.

В свое время я совершил прорыв и столкнулся с тем, с чем не должен сталкиваться ни один игрок – просто из-за цвета моей кожи.

С тех пор у нас появились первопроходцы. Пол Эллиотт – первый темнокожий капитан. Кен Монку – первый темнокожий игрок года. Руд Гуллит, показавший, что мы можем играть на самом высоком уровне.

Лерой, отец Росеньора, награжден орденом Британской империи за работу по борьбе с дискриминацией в спорте. Именно этим мы и занимаемся в Фонде Пола Кановилла, работая с молодежью каждый день. Очень важно, когда дети видят, как кто-то вроде Лиэма тренирует их клуб. Тот, кто похож на них, из их района, из их семьи, которая борется за справедливость.

Да, это важный момент для клуба, для Лондона и для каждого мечтающего о много молодого человека. Давайте поддержим Лиэма и позволим ему делать свою работу», – сказал Пол Кановилл.