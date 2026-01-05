Салинас о Гарсии: «Барса» получила рождественский подарок летом, подписав Жоана. Тер Стегену его не вытеснить, де ла Фуэнте обязан вызвать лучшего вратаря Ла Лиги в сборную»

Салинас о Гарсии: у тер Стегена нет шансов, Жоан должен играть в сборной Испании.

Бывший форвард «Барселоны» Хулио Салинас высоко оценил игру голкипера Жоана Гарсии .

«Барселона » уже получила свой рождественский подарок, подписав летом Жоана Гарсию. Вратарь «Барсы» стал ключевым игроком и доказал это блестящей игрой в дерби против «Эспаньола» (2:0).

Не имея потребности что-то доказать, демонстрируя хладнокровие и уверенность, несмотря на оскорбления и насмешки, он сыграл решающую роль в двух ситуациях: блестящем сэйве после удара Пере Мильи и прекрасной игре при выходе Роберто один на один.

У тер Стегена нет ни единого шанса вытеснить его, если он когда-либо думал, что сможет. Тренеру сборной Испании де ла Фуэнте ничего не останется, кроме как вызвать лучшего вратаря Ла Лиги на данный момент. Без сомнения. Это самое разумное решение», – сказал Салинас.