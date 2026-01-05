Только «Вулвс», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» набрали меньше очков в АПЛ, чем «МЮ», за время работы Аморима

Только три команды АПЛ набрали меньше очков, чем «МЮ» при Амориме.

Только три клуба АПЛ набрали меньше очков, чем «Манчестер Юнайтед» в период работы Рубена Аморима .

Манкунианцы взяли 58 баллов (15 побед) при португальце в чемпионате.

Меньше только у «Тоттенхэма » (46 очков, 12 побед), «Вест Хэма » (45, 11 побед) и «Вулверхэмптона» (39, 11 побед). Учитывались только те команды, которые сохраняли прописку в АПЛ в период работы Аморима.