Только «Вулвс», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» набрали меньше очков в АПЛ, чем «МЮ», за время работы Аморима
Только три команды АПЛ набрали меньше очков, чем «МЮ» при Амориме.
Только три клуба АПЛ набрали меньше очков, чем «Манчестер Юнайтед» в период работы Рубена Аморима.
Манкунианцы взяли 58 баллов (15 побед) при португальце в чемпионате.
Меньше только у «Тоттенхэма» (46 очков, 12 побед), «Вест Хэма» (45, 11 побед) и «Вулверхэмптона» (39, 11 побед). Учитывались только те команды, которые сохраняли прописку в АПЛ в период работы Аморима.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости