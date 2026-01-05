  • Спортс
  Аморим выиграл 38,1% матчей в «МЮ»: 24 победы, 18 ничьих и 21 поражение. Это худший показатель постоянного тренера со времен О'Фаррелла в 1971-72 годах
Аморим выиграл 38,1% матчей в «МЮ»: 24 победы, 18 ничьих и 21 поражение. Это худший показатель постоянного тренера со времен О’Фаррелла в 1971-72 годах

Рубен Аморим одержал 24 победы в 63 матчах в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сегодня, 5 января, отправил Рубена Аморима в отставку с поста главного тренера команды.

Португальский специалист провел 63 матча во главе манкунианцев, одержав 24 победы. В его активе также 18 ничьих и 21 поражение.

Команда выиграла 38,1% матчей под руководством Аморима. Это является худшим показателем среди всех тренеров «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона, за исключением Ральфа Рангника, добившегося 37,9% побед за полсезона в качестве временного тренера.

Кроме того, ни один постоянный тренер не показал с клубом результатов хуже со времен Фрэнка О’Фаррелла, тренировавшего команду с 1971 по 1972 год, – у него было 36,6% побед (82 матча, 30 побед)

Разница мячей при Амориме – 122:114. Только в рамках АПЛ Аморим выиграл 31,1% матчей.

14 месяцев Аморима стоили «МЮ» £30 млн

