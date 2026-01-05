Сергей Ташуев: «Мадзарри мне сказал: «The Best». Даже не надо сравнивать меня с Абаскалем – не обижайте! А Йоканович в «Динамо»? 3:0 – разорвали их в клочья. И что?»

Сергей Ташуев ответил, считает ли себя успешным тренером.

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей », ответил на вопрос о том, считает ли себя успешным тренером.

– Вы считаете себя успешным тренером?

– В «Шахтере» из Солигорска я за два года вывел команду на самый высокий уровень.

В Лиге Европы дошел до «Торино» – об этом никто не пишет. Выбили до «Торино» датский «Эсберг», третью команду Дании.

Пришлось в Италии играть с «Торино» почти вторым составом, к сожалению, вся средняя линия выбыла из-за травм.

Если бы был тогда весь состав, поверь, я бы прошел «Торино». Мне Мадзарри (главный тренер «Торино» в то время) сразу сказал тогда: «the best».

– То есть к работе в топ-клубе вы готовы?

– В любом клубе готов работать, что мне готовиться? Я уже сам читаю лекции, методичку выпускаю. Даже сравнивать меня с тем же Гильермо Абаскалем не надо, не обижайте меня!

А Йоканович в «Динамо »? Состав хороший, но в трех матчах мы их обыграли уверенно. В Москве их разорвали в клочья – 3:0, и что?

– Если пофантазировать – завтра звонок из «Спартака», предлагают вам работу. Пойдете?

– Любой российский тренер, который не работает в топ-клубах, с удовольствием бы пошел в «Спартак ». В том числе и я.

Но не позвонят. Может, кого-то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например, – сказал Сергей Ташуев.