  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Мадзарри мне сказал: «The Best». Даже не надо сравнивать меня с Абаскалем – не обижайте! А Йоканович в «Динамо»? 3:0 – разорвали их в клочья. И что?»
97

Сергей Ташуев: «Мадзарри мне сказал: «The Best». Даже не надо сравнивать меня с Абаскалем – не обижайте! А Йоканович в «Динамо»? 3:0 – разорвали их в клочья. И что?»

Сергей Ташуев ответил, считает ли себя успешным тренером.

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», ответил на вопрос о том, считает ли себя успешным тренером.

– Вы считаете себя успешным тренером?

– В «Шахтере» из Солигорска я за два года вывел команду на самый высокий уровень.

В Лиге Европы дошел до «Торино» – об этом никто не пишет. Выбили до «Торино» датский «Эсберг», третью команду Дании.

Пришлось в Италии играть с «Торино» почти вторым составом, к сожалению, вся средняя линия выбыла из-за травм.

Если бы был тогда весь состав, поверь, я бы прошел «Торино». Мне Мадзарри (главный тренер «Торино» в то время) сразу сказал тогда: «the best».

– То есть к работе в топ-клубе вы готовы?

– В любом клубе готов работать, что мне готовиться? Я уже сам читаю лекции, методичку выпускаю. Даже сравнивать меня с тем же Гильермо Абаскалем не надо, не обижайте меня!

А Йоканович в «Динамо»? Состав хороший, но в трех матчах мы их обыграли уверенно. В Москве их разорвали в клочья – 3:0, и что?

– Если пофантазировать – завтра звонок из «Спартака», предлагают вам работу. Пойдете?

– Любой российский тренер, который не работает в топ-клубах, с удовольствием бы пошел в «Спартак». В том числе и я.

Но не позвонят. Может, кого-то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например, – сказал Сергей Ташуев.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18736 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoШахтер Солигорск
logoВальтер Мадзарри
logoСергей Ташуев
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoСлавиша Йоканович
logoЕнисей
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
16 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
18 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
52 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
56 минут назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
11 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
12 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
16 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
32 минуты назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
46 минут назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
46 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44