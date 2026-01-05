«Ахмат» досрочно расторг контракт с Талалем – он перешел в «Тобол» из Казахстана. У 29-летнего хавбека 2 матча в РПЛ в этом сезоне

Амин Талаль покидает «Ахмат».

«Ахмат » досрочно расторг контракт с Талалем.

«Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Мохамед Амин Талаль пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества по согласию сторон.

Футболист перешел в грозненскую команду зимой 2024 года. В 29 матчах за «Ахмат» марокканский легионер забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Благодарим Амина Талаля за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере! ⚽️🙌» – говорится в сообщении «Ахмата».

Впоследствии о подписании контракта с игроком объявил казахстанский «Тобол», занявший третье место в чемпионате Казахстана-2025 – в результате команда сыграет во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций в будущем сезоне.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 2 матча в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его полная статистика – здесь .