  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло о «Реале»: «Эти игроки не прессинговали и при Анчелотти. То же самое с Холандом в «Сити» и Леау в «Милане». Такие футболисты меняют ход игры, владея мячом – дело в расстановке на поле»
29

Капелло о «Реале»: «Эти игроки не прессинговали и при Анчелотти. То же самое с Холандом в «Сити» и Леау в «Милане». Такие футболисты меняют ход игры, владея мячом – дело в расстановке на поле»

Капелло: игроки «Реала» никогда не прессинговали, но и Холанд этого не делает.

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о недостаточном прессинге со стороны футболистов «сливочных».

– Игра нескольких звезд «Реала» оставляет желать лучшего. И, кроме того, они не так часто работают без мяча, как вам бы понравилось.

– Но эти игроки никогда не прессинговали, никогда, и не будут этого делать. Они не прессинговали и при Анчелотти. Одно дело отходить назад и занимать позицию, которая помогает команде, но действительно ли вы хотите, чтобы они прессинговали? У них нет такого навыка, они не могут этого делать. То же самое было с Леау в «Милане». Мы говорим об игроках, которые наносят урон сопернику, владея мячом, а когда команда им не владеет, они должны отходить назад, но не для прессинга.

– Это понятно в случае со звездой. Проблема в том, что в наши дни, если одновременно два или три игрока в команде не работают без мяча, обороняться становится очень сложно.

– Сейчас кажется, что все вращается вокруг прессинга, тогда как на самом деле нужно хорошо расставлять футболистов на поле. Есть отдельные случаи, когда игрок, если он не прессингует, ну да, не прессингует, должен сделать что-то хорошее с мячом, что-то иное. Именно тогда от него нужно требовать большего. Если он не работает на 100% без мяча, он должен работать хотя бы на 70%, чтобы остановить соперника. Когда у вас есть футболисты, которые меняют ход игры, нужно тщательно все обдумать.

– То есть вы считаете, что в современном футболе можно добиться успеха, если два игрока не выполняют свою часть работы по прессингу?

– Прессинг важен, но я смотрю, как играет «Сити», и Холанд тоже не очень активно прессингует… Некоторые команды прессингуют высоко на поле, а другие демонстрируют правильный прессинг в обороне. Если у соперника есть игрок, который не создает вам проблем, когда у него мяч, отдайте ему его, – сказал Капелло.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18748 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoФабио Капелло
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
logoКарло Анчелотти
logoХаби Алонсо
logoтактика
logoМилан
logoРафаэл Леау
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло о ВАР: «Судьи – мафия. Они не хотят задействовать экс-футболистов и принимают неверные решения, потому что не играли»
вчера, 10:02
Капелло о замене Винисиуса в класико: «Он проявил неуважение к игроку, который его заменил. Тренер – не главное, но Алонсо повел себя великолепно. Это нужно обсуждать в раздевалке»
вчера, 08:25
«Реал» без Мбаппе вернул прессинг – и разнес «Бетис» 5:1. С хет-триком Гонсало!
вчера, 08:00
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
18 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
20 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
54 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
58 минут назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
13 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
14 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
18 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
34 минуты назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
48 минут назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
48 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:17Live
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44