Капелло о «Реале»: «Эти игроки не прессинговали и при Анчелотти. То же самое с Холандом в «Сити» и Леау в «Милане». Такие футболисты меняют ход игры, владея мячом – дело в расстановке на поле»

Капелло: игроки «Реала» никогда не прессинговали, но и Холанд этого не делает.

Бывший тренер «Реала » Фабио Капелло высказался о недостаточном прессинге со стороны футболистов «сливочных».

– Игра нескольких звезд «Реала» оставляет желать лучшего. И, кроме того, они не так часто работают без мяча, как вам бы понравилось.

– Но эти игроки никогда не прессинговали, никогда, и не будут этого делать. Они не прессинговали и при Анчелотти . Одно дело отходить назад и занимать позицию, которая помогает команде, но действительно ли вы хотите, чтобы они прессинговали? У них нет такого навыка, они не могут этого делать. То же самое было с Леау в «Милане». Мы говорим об игроках, которые наносят урон сопернику, владея мячом, а когда команда им не владеет, они должны отходить назад, но не для прессинга.

– Это понятно в случае со звездой. Проблема в том, что в наши дни, если одновременно два или три игрока в команде не работают без мяча, обороняться становится очень сложно.

– Сейчас кажется, что все вращается вокруг прессинга, тогда как на самом деле нужно хорошо расставлять футболистов на поле. Есть отдельные случаи, когда игрок, если он не прессингует, ну да, не прессингует, должен сделать что-то хорошее с мячом, что-то иное. Именно тогда от него нужно требовать большего. Если он не работает на 100% без мяча, он должен работать хотя бы на 70%, чтобы остановить соперника. Когда у вас есть футболисты, которые меняют ход игры, нужно тщательно все обдумать.

– То есть вы считаете, что в современном футболе можно добиться успеха, если два игрока не выполняют свою часть работы по прессингу?

– Прессинг важен, но я смотрю, как играет «Сити », и Холанд тоже не очень активно прессингует… Некоторые команды прессингуют высоко на поле, а другие демонстрируют правильный прессинг в обороне. Если у соперника есть игрок, который не создает вам проблем, когда у него мяч, отдайте ему его, – сказал Капелло.