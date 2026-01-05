  • Спортс
  • Глава правления «Пафоса» о Карседо: «Не назвал бы его крутым тактиком. Наш состав превосходил конкурентов. Из воспитанников за три сезона никто не попробовал себя в первой команде»
Глава правления «Пафоса» о Карседо: «Не назвал бы его крутым тактиком. Наш состав превосходил конкурентов. Из воспитанников за три сезона никто не попробовал себя в первой команде»

Роман Дубов: не назвал бы Карседо сильным тактиком.

Председатель правления «Пафоса» Роман Дубов ответил на вопрос о сильных сторонах тренера Хуана Карседо, который должен возглавить «Спартак».

– Какой Карседо тренер? Каковы его сильные стороны?

– Крутым тактиком я бы его не назвал.

Это человек, который грамотно выполняет свою работу, адекватно оценивает обстановку и внимательно готовится к каждому матчу. В селекцию у нас тренеры не вовлечены принципиально.

Карседо работал с теми игроками, которых давал клуб, стараясь выжать из них максимум и иногда находя новые позиции.

При этом нужно честно сказать: состав «Пафоса» значительно превосходил конкурентов.

– Молодежь была вашим слабым местом?

– Да.

Несмотря на то что наш состав U19 трижды подряд выиграл чемпионат, хорошо выступал в Юношеской лиге УЕФА, а мы продали игроков в «Сампдорию», «Олимпиакос», ПАОК, «Спортинг», СПАЛ, ни один из них [воспитанников «Пафоса»] за три сезона так и не попробовал себя даже в первой команде.

– Что это значит в разрезе Карседо?

– Результат для него всегда стоит на первом месте.

И если он однажды сформировал мнение об игроке – хорошее или плохое, – изменить его крайне сложно, – сказал Роман Дубов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
