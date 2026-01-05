  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Барбоза о Жерсоне: «Уход из «Зенита» зимой нереален, про «Крузейро» просто разговоры. Его отец давит на петербуржцев, показывает недовольство. Изменения возможны только летом»
10

Агент Барбоза о Жерсоне: «Уход из «Зенита» зимой нереален, про «Крузейро» просто разговоры. Его отец давит на петербуржцев, показывает недовольство. Изменения возможны только летом»

Агент Барбоза: уход Жерсона из «Зенита» зимой нереален, это возможно летом.

Португальский агент Паулу Барбоза не считает возможным переход полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

Ранее сообщалось, что предложение бразильского клуба включает выплату 12 млн евро и переход защитника Жонатана Жезуса в петербургский клуб.

«Уход Жерсона из «Зенита» зимой нереален. Вряд ли он перейдет в «Крузейро». Это просто разговоры. Какие-то существенные изменения возможны только летом.

Отец Жерсона просто давит на «Зенит», чтобы показать свое недовольство. Он просто ведет себя как агент, хотя вроде бы не является таковым.

Вряд ли сам Жерсон доволен этими новостями», – заявил Барбоза.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18737 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoЖерсон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoКрузейро
агенты
возможные трансферы
logoПаулу Барбоза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго». Петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека (Пабло Оливейра)
вчера, 09:10
«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)
4 января, 17:31
Отец Жерсона о трансфере в «Крузейро»: «Переговоры с «Зенитом» продвигаются, но не так быстро, как мы ожидали. Они займут время. Надеемся на счастливое завершение»
3 января, 16:36
Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)
3 января, 08:19
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
1 января, 09:43
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
16 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
18 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
52 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
56 минут назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
11 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
12 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
16 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
32 минуты назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
46 минут назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
46 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44