Агент Барбоза о Жерсоне: «Уход из «Зенита» зимой нереален, про «Крузейро» просто разговоры. Его отец давит на петербуржцев, показывает недовольство. Изменения возможны только летом»

Агент Барбоза: уход Жерсона из «Зенита» зимой нереален, это возможно летом.

Португальский агент Паулу Барбоза не считает возможным переход полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

Ранее сообщалось , что предложение бразильского клуба включает выплату 12 млн евро и переход защитника Жонатана Жезуса в петербургский клуб.

«Уход Жерсона из «Зенита» зимой нереален. Вряд ли он перейдет в «Крузейро ». Это просто разговоры. Какие-то существенные изменения возможны только летом.

Отец Жерсона просто давит на «Зенит», чтобы показать свое недовольство. Он просто ведет себя как агент, хотя вроде бы не является таковым.

Вряд ли сам Жерсон доволен этими новостями», – заявил Барбоза.