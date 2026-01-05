«Манчестер Юнайтед» хотел бы назначить Гласнера вместо Аморима. Мареска, Нагельсманн и Маккенна – среди других вариантов

«Манчестер Юнайтед» хотел бы видеть Оливера Гласнера на посту тренера.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возглавляющего «Кристал Пэлас » Оливера Гласнера как главного кандидата на замену уволенному Рубену Амориму.

По данным Independent, манкунианский клуб также рассмотрит кандидатуры главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны и Энцо Марески, который ранее был уволен из «Челси».

Кроме того, считается, что Юлиан Нагельсманн , возглавляющий сборную Германии, также может быть среди претендентов на должность, поскольку директор «Манчестер Юнайтед » Кристофер Вивелл хорошо знаком с работой специалиста.

14 месяцев Аморима стоили «МЮ» £30 млн