«Манчестер Юнайтед» хотел бы назначить Гласнера вместо Аморима. Мареска, Нагельсманн и Маккенна – среди других вариантов
«Манчестер Юнайтед» хотел бы видеть Оливера Гласнера на посту тренера.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возглавляющего «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера как главного кандидата на замену уволенному Рубену Амориму.
По данным Independent, манкунианский клуб также рассмотрит кандидатуры главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны и Энцо Марески, который ранее был уволен из «Челси».
Кроме того, считается, что Юлиан Нагельсманн, возглавляющий сборную Германии, также может быть среди претендентов на должность, поскольку директор «Манчестер Юнайтед» Кристофер Вивелл хорошо знаком с работой специалиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Independent
