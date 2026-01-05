Аморима решили уволить из «МЮ» еще до матча с «Лидсом». Тренер «взбесился» на теме схемы 3-4-3 в разговоре с руководством (The Telegraph)

«МЮ» решил уволить Рубена Аморима еще до матча с «Лидсом».

«Манчестер Юнайтед » принял решение уволить Рубена Аморима еще до матча против «Лидса».

4 января команды сыграли вничью 1:1 в АПЛ . Сегодня, 5 января, манкунианцы объявили об отставке главного тренера.

По информации The Telegraph, решение было принято еще до матча – в результате разговора Аморима и спортивного директора Джейсона Уилкокса.

Уилкокс надеялся, что встреча пройдет в позитивном русле, и стороны обсудят эволюции команды, однако главный тренер «взбесился», когда речь зашла о схеме 3-4-3.

В клубе возникло ощущение, что Амориму нужно быть более гибким, и что система Аморима будет развиваться по мере того, как он будет лучше узнавать команду и английский футбол.

В клубе было чувство, что как только Аморим оказывался под давлением, он возвращался к своей схеме – независимо от того, подходила она к сопернику или нет.

Гневная реакция на замечания Уилкокса дала понять руководству клуба, что Аморим достиг максимума в работе с клубом.