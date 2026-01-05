  • Спортс
  • Аморим не удивлен увольнением из «МЮ», тренер надеется вскоре возобновить карьеру. Рубен верил в попадание команды в топ-4 АПЛ в конце сезона (Каве Солекол)
9

Рубен Аморим ожидал увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим не удивлен увольнением с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.

Английский клуб ранее объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с 2024 года.

Утверждается, что португалец предвидел такое развитие событий. Сейчас он вернулся к семье и, вероятно, уедет на несколько дней.

Вместе с тем Аморим был оптимистичен и надеялся, что «МЮ» финиширует в зоне Лиги чемпионов, а форма команды улучшится с возвращением игроков с Кубка Африки.

Он всегда высказывал честное мнение и ясно давал понять, что «Юнайтед» нуждается в подписании одного-двух опытных игроках в это трансферное окно.

С точки зрения Рубена, в клубе не один менеджер, а много, в том числе и за его пределами, поэтому на этой должности важно игнорировать лишний шум.

40-летний специалист намерен придерживаться своих принципов и надеется вскоре возобновить карьеру, отмечает Солекол.

Аморима уволили из «МЮ»! Конфликт с руководством из-за схемы, трансферов и влияния

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
