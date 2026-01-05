Аморим не удивлен увольнением из «МЮ», тренер надеется вскоре возобновить карьеру. Рубен верил в попадание команды в топ-4 АПЛ в конце сезона (Каве Солекол)
Рубен Аморим не удивлен увольнением с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.
Английский клуб ранее объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с 2024 года.
Утверждается, что португалец предвидел такое развитие событий. Сейчас он вернулся к семье и, вероятно, уедет на несколько дней.
Вместе с тем Аморим был оптимистичен и надеялся, что «МЮ» финиширует в зоне Лиги чемпионов, а форма команды улучшится с возвращением игроков с Кубка Африки.
Он всегда высказывал честное мнение и ясно давал понять, что «Юнайтед» нуждается в подписании одного-двух опытных игроках в это трансферное окно.
С точки зрения Рубена, в клубе не один менеджер, а много, в том числе и за его пределами, поэтому на этой должности важно игнорировать лишний шум.
40-летний специалист намерен придерживаться своих принципов и надеется вскоре возобновить карьеру, отмечает Солекол.
