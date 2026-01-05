  • Спортс
  Роберт Левандовски: «Я не боюсь завершения карьеры, футбол – не вся моя жизнь. У меня еще год, а может, четыре – закончу, когда почувствую, что в теле что-то изменилось»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о возможном окончании карьеры.

«Я не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому готовиться. Готовиться к тому, что я смогу делать после футбола.

Я знал, что футбол – очень важная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь, особенно сейчас.

В молодости я об этом не думал, потому что в моей голове был только футбол, футбол и еще раз футбол. Но теперь я понимаю, что очень близок к завершению карьеры. Не знаю, [остается] один, два, три года, может быть, четыре, но я не испытываю никакого давления.

Если однажды я прислушаюсь к своему телу и почувствую, что что-то изменилось, тогда я буду готов завершить карьеру», – сказал Левандовски в подкасте High Performance.

Действующее соглашение 37-летнего игрока сборной Польши с «Барсой» рассчитано до 30 июня.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
