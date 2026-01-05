Терри ответил болельщице о «Челси»: «Не говорите, что я недостаточно квалифицирован! Чтобы вернуться на вершину, нужен топ-тренер – и это исключает мою кандидатуру»

Джон Терри ответил в соцсети на предмет возможной работы в «Челси».

Бывший защитник «Челси» Джон Терри ответил болельщице в социальной сети на предмет возможной работы тренером в лондонском клубе.

Англичанин отреагировал на комментарий, в котором говорилось, что Терри является недостаточно квалифицированным специалистом. «Челси» ранее уволил главного тренера Энцо Мареску.

«У меня есть квалификация. У меня есть три года опыта тренерской работы в АПЛ с «Астон Виллой». Кроме того, я предан «Челси».

Чтобы вернуться на вершину, нам нужен топ-тренер. Да, это исключает мою кандидатуру, но, пожалуйста, не говорите, что я недостаточно квалифицирован!» – ответил экс-футболист в комментариях.

Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»