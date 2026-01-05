Аморим показал худший процент побед с «МЮ» в АПЛ – 31,1. У Рангника 41,7%, у тен Хага – 51,8%, у Моуринью – 53,8%, у Фергюсона – 65,2%

Рубен Аморим показал худший процент побед в «МЮ» в рамках АПЛ.

Рубен Аморим продемонстрировал худший процент побед во главе «Манчестер Юнайтед » в рамках матчей АПЛ .

Португалец провел 47 матчей в чемпионате – 15 побед, 13 ничьих и 19 поражений. В его активе 31,1% побед. Это худший результат манкунианского клуба в АПЛ.

У Ральфа Рангника 41,7% побед (24 матча, 10 побед), у Дэвида Мойеса – 50% (34 матч, 17 побед), у Луи ван Гала – 51,3% (76 матчей, 39 побед), у Оле-Гуннара Сульшера – 51,4% (109 матчей, 56 побед), у Эрика тен Хага – 51,8% (85 матчей, 44 победы), у Жозе Моуринью – 53,8% (93 матча, 50 побед), у Алекса Фергюсона – 65,2% (810 матчей, 528 побед).

Аморима уволили из «МЮ»! Конфликт с руководством из-за схемы, трансферов и влияния