«Челси» поздравил Мудрика с 25-летием: «С днем рождения, Миша 🎂». Вингер лондонцев и сборной Украины отстранен от футбола с 2024 года
«Челси» – Мудрику: с днем рождения, Миша.
«Челси» поздравил Михаила Мудрика с 25-летием в соцсетях.
Лондонский клуб выложил фотографию вингера и написал: «С днем рождения, Миша 🎂».
Напомним, игрок сборной Украины был отстранен от футбола в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.
