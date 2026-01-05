«Челси» поздравил Мудрика с 25-летием: «С днем рождения, Миша 🎂». Вингер лондонцев и сборной Украины отстранен от футбола с 2024 года

«Челси» – Мудрику: с днем рождения, Миша.

«Челси » поздравил Михаила Мудрика с 25-летием в соцсетях.

Лондонский клуб выложил фотографию вингера и написал: «С днем рождения, Миша 🎂».

Напомним, игрок сборной Украины был отстранен от футбола в декабре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.