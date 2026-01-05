О’Хара об Амориме: «Он хотел увольнения, поэтому пошел против руководства. Рубен видел ситуации Марески и Нуну – знал, что решение будет принято»

О’Хара об Амориме: он хотел увольнения из «МЮ», поэтому пошел против руководства.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», «Вулверхэмптона» и других клубов Джейми О ’Хара считает, что Рубен Аморим сознательно добивался своего увольнения из «Манчестер Юнайтед».

Вчера португальский тренер заявил на пресс-конференции: «Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед », а не тренером. Это ясно. Знаю, меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Манчестер Юнайтед», и так будет еще 18 месяцев или пока руководство не решится на перемены».

Сегодня манчестерский клуб объявил об увольнении Аморима.

«Интересно, не посмотрел ли он на ситуацию с Мареской , на ситуацию с Нуну [Эшпириту Санту] и подумал: «Знаете что? С меня хватит».

Если ты, будучи тренером, хочешь увольнения и тебе надоело то, что ты делаешь и где находишься, ты идешь против совета директоров.

Ты знаешь, что они примут решение, и они сделали это сразу же. Думаю, он хотел увольнения», – заявил О’Хара.