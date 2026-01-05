«МЮ» уволил Аморима спустя 3 месяца после слов Рэтклиффа о готовности дать тренеру 3 года на работу

Рубен Аморим уволен из «МЮ» после поддержки Джима Рэтклиффа.

«Манчестер Юнайтед » сегодня, 5 января, отправил Рубена Аморима в отставку с поста главного тренера команды.

В начале октября 2025 года совладелец манкунианского клуба Джим Рэтклифф говорил о готовности предоставить специалисту три года для того, чтобы реализовать себя в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

Функционер заявил: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в «Арсенале». Мы должны проявить терпение» .

Аморим тренировал клуб с ноября 2024 года. Он провел 63 матча во главе команды: 25 побед, 15 ничьих и 23 поражения.

Аморима уволили! Конфликт с руководством из-за схемы, трансферов и влияния