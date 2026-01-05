  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В «МЮ» считают, что при Амориме не было достаточного прогресса. Клуб подтверждает конфликт тренера с директором Уилкоксом, но отрицает борьбу за власть (Бен Джейкобс)
66

В «МЮ» считают, что при Амориме не было достаточного прогресса. Клуб подтверждает конфликт тренера с директором Уилкоксом, но отрицает борьбу за власть (Бен Джейкобс)

В «Манчестер Юнайтед» не видели прогресса команды при Рубене Амориме.

Появились подробности о причинах увольнения Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб ранее объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с осени 2024 года.  

По информации инсайдера Бена Джейкобса, в «Манчестер Юнайтед» считают, что при Амориме не было достаточных признаков развития или прогресса.

Также в клубе отрицают борьбу за власть или ультиматумы, но понимают, что между главным тренером и техническим директором Джейсоном Уилкоксом произошел конфликт.

Кроме того, инсайдеры «Манчестер Юнайтед» настаивают, что Аморим был согласен с приобретением трех нападающих вместо полузащитника прошлым летом, особенно учитывая их универсальность.

Руководство «Юнайтед» поддерживает команду в достижении целей в этом сезоне, включая попадание в еврокубки. И кто бы ни заменил Аморима, он все равно будет главным тренером, а не менеджером. Ни один тренер никогда не будет занимать более высокое положение, чем руководство, или иметь право вето на трансферы, как Эрик тен Хаг, поскольку модель «Манчестер Юнайтед» основана на сотрудничестве, пишет Джейкобс.

Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18732 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» об увольнении Аморима: «Это даст команде лучшие шансы для наивысшего результата в АПЛ. Руководство нехотя приняло решение»
вчера, 10:24
Аморим уволен из «МЮ» – после этой вспышки на пресс-конференции
вчера, 10:14ВидеоСпортс"
«Я пришел сюда работать менеджером, а не тренером». Агрессивное интервью Аморима после ничьей с «Лидсом»
4 января, 23:08
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
16 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
18 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
52 минуты назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
56 минут назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
11 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
12 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
16 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
32 минуты назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
46 минут назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
46 минут назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44