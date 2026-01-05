В «МЮ» считают, что при Амориме не было достаточного прогресса. Клуб подтверждает конфликт тренера с директором Уилкоксом, но отрицает борьбу за власть (Бен Джейкобс)
Появились подробности о причинах увольнения Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб ранее объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с осени 2024 года.
По информации инсайдера Бена Джейкобса, в «Манчестер Юнайтед» считают, что при Амориме не было достаточных признаков развития или прогресса.
Также в клубе отрицают борьбу за власть или ультиматумы, но понимают, что между главным тренером и техническим директором Джейсоном Уилкоксом произошел конфликт.
Кроме того, инсайдеры «Манчестер Юнайтед» настаивают, что Аморим был согласен с приобретением трех нападающих вместо полузащитника прошлым летом, особенно учитывая их универсальность.
Руководство «Юнайтед» поддерживает команду в достижении целей в этом сезоне, включая попадание в еврокубки. И кто бы ни заменил Аморима, он все равно будет главным тренером, а не менеджером. Ни один тренер никогда не будет занимать более высокое положение, чем руководство, или иметь право вето на трансферы, как Эрик тен Хаг, поскольку модель «Манчестер Юнайтед» основана на сотрудничестве, пишет Джейкобс.
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»