В «МЮ» считают, что при Амориме не было достаточного прогресса. Клуб подтверждает конфликт тренера с директором Уилкоксом, но отрицает борьбу за власть (Бен Джейкобс)

Появились подробности о причинах увольнения Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб ранее объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с осени 2024 года.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, в «Манчестер Юнайтед» считают, что при Амориме не было достаточных признаков развития или прогресса.

Также в клубе отрицают борьбу за власть или ультиматумы, но понимают, что между главным тренером и техническим директором Джейсоном Уилкоксом произошел конфликт.

Кроме того, инсайдеры «Манчестер Юнайтед» настаивают, что Аморим был согласен с приобретением трех нападающих вместо полузащитника прошлым летом, особенно учитывая их универсальность.

Руководство «Юнайтед» поддерживает команду в достижении целей в этом сезоне, включая попадание в еврокубки. И кто бы ни заменил Аморима, он все равно будет главным тренером, а не менеджером. Ни один тренер никогда не будет занимать более высокое положение, чем руководство, или иметь право вето на трансферы, как Эрик тен Хаг, поскольку модель «Манчестер Юнайтед » основана на сотрудничестве, пишет Джейкобс.

Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»