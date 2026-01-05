«МЮ» об увольнении Аморима: «Это даст команде лучшие шансы для наивысшего результата в АПЛ. Руководство нехотя приняло решение»
«Манчестер Юнайтед»: отставка Аморима даст команды шансы в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в своем заявлении объяснил отставку главного тренера команды Рубена Аморима.
Португалец был уволен сегодня, 5 января.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. Руководство клуба нехотя приняло решение, что настало подходящее время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение наивысшего возможного результата в АПЛ.
Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в клуб и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
