«МЮ» об увольнении Аморима: «Это даст команде лучшие шансы для наивысшего результата в АПЛ. Руководство нехотя приняло решение»

«Манчестер Юнайтед»: отставка Аморима даст команды шансы в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » в своем заявлении объяснил отставку главного тренера команды Рубена Аморима .

Португалец был уволен сегодня, 5 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. Руководство клуба нехотя приняло решение, что настало подходящее время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение наивысшего возможного результата в АПЛ .

Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в клуб и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении клуба.

