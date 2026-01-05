Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом сообщил агент защитника ЦСКА

Игорь Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит».

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что футболист прошел медицинский осмотр перед переходом в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Лусиано Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.

– Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». Соответствует она действительности?

– Да, так и есть.

– Медосмотр пройден успешно?

– Пока больше ничего не комментирую, – сказал Олег Еремин.