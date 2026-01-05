Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Об этом сообщил агент защитника ЦСКА
Игорь Дивеев прошел медосмотр перед переходом в «Зенит».
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что футболист прошел медицинский осмотр перед переходом в «Зенит».
Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Лусиано Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.
– Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». Соответствует она действительности?
– Да, так и есть.
– Медосмотр пройден успешно?
– Пока больше ничего не комментирую, – сказал Олег Еремин.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости