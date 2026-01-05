Нобоа хочет поставлять в Россию кофе: «Мне понравилось название «Кофе царя». В Эквадоре меня называют «царь футбола», потому что я много лет играл в России»

Кристиан Нобоа собирается поставлять в Россию кофе из Эквадора.

Экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием «Кофе царя» и планирует продавать его в России.

Бывший полузащитник выступал за такие команды, как «Рубин », «Динамо », «Ростов », «Зенит » и «Сочи ». Сейчас он вернулся в родной Эквадор.

40-летний Кристиан рассказал, что идея производить кофе родилась у него полтора года назад, и уже в течение 6 месяцев его товар продается в различных торговых точках Эквадора.

«В Эквадоре меня называют «царь футбола», потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название «Кофе царя», – сказал Нобоа.

Он отметил, что «общался с различными людьми» по вопросу поставки кофе в Россию.

«В настоящее время мы ожидаем ответа», – добавил экс-футболист.