Нобоа хочет поставлять в Россию кофе: «Мне понравилось название «Кофе царя». В Эквадоре меня называют «царь футбола», потому что я много лет играл в России»
Кристиан Нобоа собирается поставлять в Россию кофе из Эквадора.
Экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием «Кофе царя» и планирует продавать его в России.
Бывший полузащитник выступал за такие команды, как «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Сейчас он вернулся в родной Эквадор.
40-летний Кристиан рассказал, что идея производить кофе родилась у него полтора года назад, и уже в течение 6 месяцев его товар продается в различных торговых точках Эквадора.
«В Эквадоре меня называют «царь футбола», потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название «Кофе царя», – сказал Нобоа.
Он отметил, что «общался с различными людьми» по вопросу поставки кофе в Россию.
«В настоящее время мы ожидаем ответа», – добавил экс-футболист.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
