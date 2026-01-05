💣Аморим уволен из «Манчестер Юнайтед». Флетчер будет руководить командой в матче с «Бернли»

Рубен Аморим покинул «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим завершил работу в «Манчестер Юнайтед ».

Английский клуб объявил о расставании с португальским специалистом. Даррен Флетчер будет руководить командой в ближайшем матче с «Бернли» в среду.

40-летний португалец возглавил «МЮ» осенью 2024 года. Команда под его руководством дошла до финала Лиги Европы-2024/25, проиграв в матче за трофей «Тоттенхэму» (0:1). Он провел 63 матча во главе манкунианцев: 24 победы, 18 ничьих и 21 поражение.

«Манчестер Юнайтед» идет на 6-м месте в АПЛ , набрав 31 очко после 20 туров.

«Я менеджер, а не просто тренер». Аморим полыхает – похоже на конфликт с руководством