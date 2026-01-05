«Манчестер Юнайтед» уволил Аморима (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима.

«Манчестер Юнайтед » принял решение уволить главного тренера команды Рубена Аморима , сообщил The Athletic

40-летний португальский специалист проинформирован о решении руководства клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Даррен Флетчер , который возглавляет молодежную команду.

Сейчас манкунианцы находятся на 6-й позиции в таблице АПЛ, набрав 31 балл в 20 матчах.

Аморим тренировал клуб с ноября 2024 года. Он провел 63 матча во главе команды: 25 побед, 15 ничьих и 23 поражения.

