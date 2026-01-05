«Манчестер Юнайтед» уволил Аморима (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима.
«Манчестер Юнайтед» принял решение уволить главного тренера команды Рубена Аморима, сообщил The Athletic
40-летний португальский специалист проинформирован о решении руководства клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» станет Даррен Флетчер, который возглавляет молодежную команду.
Сейчас манкунианцы находятся на 6-й позиции в таблице АПЛ, набрав 31 балл в 20 матчах.
Аморим тренировал клуб с ноября 2024 года. Он провел 63 матча во главе команды: 25 побед, 15 ничьих и 23 поражения.
«Я менеджер, а не просто тренер». Аморим полыхает – похоже на конфликт с руководством
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости